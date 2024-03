Armata americana a efectuat vineri cel de-al patrulea transport aerian de ajutoare in Gaza, a declarat un oficial american pentru Reuters, pe fondul unei catastrofe umanitare in curs de desfașurare in enclava de coasta aglomerata. Ofensiva israeliana din Gaza, care este susținuta de Statele Unite, a stramutat majoritatea celor 2,3 milioane de locuitori ai enclavei […]