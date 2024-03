Stiri pe aceeasi tema

- „Armata israeliana este pregatita pentru partea operaționala și pentru evacuarea populației”, potrivit comunicatului, care nu ofera alte detalii despre aceasta operațiune anunțata de mult timp, impotriva careia Statele Unite și ONU au avertizat in repetate randuri, potrivit AFP.TBenjamin Netanyahu promite…

- China a denuntat joi metodele „banditesti” ale SUA, dupa votul de miercuri din Congresul american, care a intarit amenintarea cu interzicerea aplicatiei chineze TikTok in Statele Unite, in numele securitatii nationale, relateaza AFP, Reuters si dpa.

- Testarea „noului tip de tanc de lupta” a avut loc in cadrul unor exerciții militare desfașurate in Coreea de Nord, in timp ce Coreea de Sud și Statele Unite iși incheie exercițiile comune, a relatat joi agentia de presa nord-coreeana KCNA, noteaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.Liderul nord-coreean…

- Armata americana a efectuat vineri cel de-al patrulea transport aerian de ajutoare in Gaza, a declarat un oficial american pentru Reuters, pe fondul unei catastrofe umanitare in curs de desfașurare in enclava de coasta aglomerata. Ofensiva israeliana din Gaza, care este susținuta de Statele Unite, a…

- Secretarul general al NATO a minimizat temerile ca o realegere a fostului presedinte american Donald Trump ar putea slabi alianta militara occidentala, care in prezent acorda un sprijin solid pentru Ucraina in razboiul cu Rusia. Jens Stoltenberg a declarat ca nu crede ca o a doua presedintie Trump ar…

- Marina iraniana a confirmat ca a sechestrat un petrolier in apele Golfului Oman printr-o decizie judecatoreasca. Informația vine din partea Agențieiu Tasnim. Potrivit acesteia, nava sechestrata are legatura cu Statele Unite. Anterior, Ministerul Grec al Transporturilor și Politicii Insulelor a raportat…

- Armata israeliana va retrage unele forțe din Gaza și va permite unora dintre rezervistii sai sa se intoarca temporar la viata civila, pentru a trece la operațiuni mai direcționate impotriva Hamas, a declarat un oficial israelian pentru Reuters. Masura a fost luata pentru a ajuta economia Israelului,…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marți (19 decembrie) ca a simțit o schimbare in tonul Indiei fața de Ottawa, dupa ce Statele Unite au avertizat New Delhi cu privire la implicarea sa intr-un complot dejucat de a ucide un lider separatist sikh pe teritoriul SUA, potrivit Reuters. „Cred ca…