Atac cu rachete, atribuit Israelului, asupra unei baze aeriene din Siria Doi combatanti straini pro-Damasc au fost ucisi, iar mai multi soldati sirieni raniti vineri seara in urma unui atac cu rachete, atribuit Israelului, asupra unei baze aeriene din centrul Siriei, a comunicat sambata Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Doi straini au decedat in urma loviturii care a vizat baza aeriana T4 in provincia Homs, a indicat OSDO, o organizatie neguvernamentala cu sediul la Londra, dar care dispune de o retea de informare pe intreg teritoriul Siriei. Agentia de presa oficiala siriana Sana a transmis ca “inamicul israelian a lansat in jurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

