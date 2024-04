Stiri pe aceeasi tema

- Israelul se pregateste pentru toate scenariile in asteptarea unei reactii din partea Teheranului dupa eliminarea tintita atribuita Israelului a unor inalti responsabili iranieni la Damasc la inceputul acestei saptamani, relateaza sambata postul de televiziune israelian i24News, citat de Agerpres.

- Ramasitele celor sapte militari ucisi in atacul aerian impotriva sectiei consulare a ambasadei iraniene la Damasc, atribuit Israelului, au fost repatriate in Iran, a anuntat agentia locala ISNA in noaptea de miercuri spre joi, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Statele Unite au asigurat marti ca nu au "nimic de-a face" cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP. "Nu am avut nimic de-a…

- Statele Unite au asigurat marti ca nu au „nimic de-a face” cu atacul asupra consulatului iranian din Damasc atribuit Israelului, un atac fara precedent care starneste temeri privind o escaladare a tensiunilor in regiune in contextul razboiului din Fasia Gaza, transmite AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta, in ziua de 2 aprilie 2024, atacul Israelului asupra capitalei Siriei, orașul Damasc, atac in care a fost lovit un obiectiv diplomatic al Iranului. Atacul aviației israeliene din ziua de 1 aprilie 2024 a lovit intenționat – potrivit informațiilor disponibile…

- Ministerul rus de externe a "condamnat cu fermitate" atacul asupra cladirii consulatului iranian din Damasc, intr-o declarație publicata luni pe site-ul sau, informeaza Rador Radio Romania. "Consideram ca orice atac asupra facilitaților diplomatice și consulare este categoric inacceptabil, a caror…

- Ambasadorul Iranului in Siria, Hussein Akbari, a afirmat ca Teheranul va raspunde cu “duritate” la acțiunile Israelului in urma bombardamentului efectuat asupra consulatului iranian din Damasc. Atacul a provocat moartea a cel puțin opt persoane, printre care și un comandant al Gardienilor Revoluției.…