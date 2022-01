Atac armat la o universitate din Germania. Un mort și mai mulți răniți Mai mulți oameni au fost raniți dupa ce un barbat inarmat a deschis focul la un amfiteatru in orașul german Heidelberg, relateaza The Independent și Reuters. ”Un individ a ranit mai multe persoane, intr-un amfiteatru, cu o arma lunga”, a anuntat intr-un comunicat Politia din Mannheim. Anterior, poliția germana avertizase, pe Twitter, ca oamenii sa evite […] The post Atac armat la o universitate din Germania. Un mort și mai mulți raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

