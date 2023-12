Atac armat la o petrecere privată din Mexic: 6 morți, zeci de răniți Cel putin 26 de persoane au fost ranite in timpul acestui atac inregistrat in statul Sonora, la mai putin de doua saptamani de la moartea a 11 tineri in centrul tarii.Trei indivizi inarmati au aparut pe nesteptate la petrecerea de 15 ani a unei fete, o traditie puternic ancorata in familiile mexicane si sud-americane.Atacatorii l-au vizat pe "liderul unui grup criminal" acuzat de feminicid, rapire si asociere criminala, potrivit comunicatului de presa al Parchetului.Persoana vizata a fost ucisa, precum si alte cinci persoane (in total, trei barbati si trei femei), potrivit Parchetului.Pe 17 decembrie,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

