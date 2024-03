Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise, iar mai multe altele au fost ranite intr-un atac armat la o resedinta la King City, in California, anunta autoritatile, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Atacul a avut loc duminica seara (ora locala), la o petrecere intr-un imobil locuit.Trei barbati adulti…

- Un nou incident armat s-a produs in Statele Unite, de aceasta data in timpul unei parade in care se sarbatorea victoria unei echipe, la Super Bowl. Atacul a avut loc in Kansas City. Și, din informațiile disponibile pana la acest moment, s-a soldat cu peste 20 de raniți. Din pacate, s-a aflat ca o persoana…

- Doi atacatori au fost uciși intr-o tentativa de asalt la principalul tribunal din Istanbul, marți, a anunțat ministrul turc de interne X.Atacatorii decedați sunt un barbat și o femeie, potrivit ministrului de interne Ali Yerlikaya. El a precizat ca aceștia erau membri ai grupului armat marxist-leninist…

- 15 persoane au fost ucise – inclusiv atacatorul- și 24 ranite intr-un schimb de focuri de arma la Universitatea Carolina din centrul orașului Praga, potrivit BBC, The Guardian și Reuters. Poliția a precizat ca atacatorul a fost „eliminat” și cladirea a fost evacuata. Citește și: Reactia lui Simion,…

- Mai mulți oameni au murit in urma unui atac armat comis la o universitate din Praga, a anunțat Poliția ceha. Poliția din Cehia: Autorul atacului este un student al universitații Autorul atacului armat comis joi era un student de 24 de ani de la Universitatea Carol, a anunțat Poliția cehna, citata de…

- Președintele Cehiei, Petr Pavel, aflat in prezent in vizita la Paris, s-a declarat șocat de acest eveniment și a exprimat profundele sale regrete și sincere condoleanțe familiilor și apropiaților victimelor atacului. Primul ministru al Franței, dna Elisabeth Borne, și-a exprimat emoția și solidaritatea…

- Liniștea orașului Praga a fost spulberata in aceasta dupa amiaza de un atac armat care a avut loc la Facultatea de Arte a Universitații Charles... The post Atac armat la Facultatea de Arte a Universitații Charles din Praga! „Sunt morți și raniți” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Autoritațile cehe anunța mai multe persoane decedate și altele ranite intr-un atac armat petrecut, joi, la o universitate din centrul Pragai. Studenti din universitate anunta pe Internet ca sunt blocati in clase, iar unele clase sunt evacuate. Politia ceha anunta ca intervine la un atac armat in centrul…