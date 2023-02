Atac armat în apropierea unei şcoli primare Un atacator a ranit grav o persoana marti, in apropierea unei scoli primare din orasul Bramsche, dupa care s-a ranit grav cu aceeasi arma, a declarat un purtator de cuvant al politiei din Osnabrueck, relateaza Reuters. Atat autorul atacului armat, cat si victima au fost transportate la spital cu elicopterul si beneficiaza de tratament medical, […] The post Atac armat in apropierea unei scoli primare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

