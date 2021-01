Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a reusit sa-si intareasca ofensiva in aceasta iarna. Dan Alexa a dorit un atacant din elita Serbiei si acesta a sosit. E vorba de Pavle Radunovic, varf in varsta de 24 de ani, care in prima parte a sezonului a evoluat la FK Rad Belgrad, in prima liga din tara vecina. Radunovic a […]…

- ASU Politehnica si-a inceput astazi stagiul programat pana la urma pe plan local. Lotul pregatit de Dan Alexa nu e lipsit de noutati. Romario Rus, care a marcat chiar impotriva alb-violetilor in toamna din postura de jucator al celor de la ACSF Comuna Recea, s-a alaturat echipei timisorene. Rus (26…

- ASU Politehnica a efectuat azi pe Stadionul „Stiinta” primul antrenament din anul 2021. Antrenorul Dan Alexa are deocamdata putine certitudini noi in lot pentru atacarea sezonului de primavara, alte mutari fiind asteptate zilele urmatoare. O noutate la reunire a fost insa aparitia goalkeeperului George…

- ASU Politehnica va avea in noul an si un nume nou in staff-ul tehnic condus de Dan Alexa. Antrenor in cadrul Centrului de copii si juniori al alb-violetilor, fostul capitan al „Baietilor in ghete”, Cristian Galan, a revenit la prima echipa intr-o postura noua, cea de „secund” al „Chirurgului”. Galan…

- ASU Politehnica a avut astazi ultima „miscare” din 2021. Dan Alexa a vrut sa vada la treaba pustii de perspectiva ai clubului alb-violet si acestia au fost testati intr-un joc-scoala in compania divizionarei C din Ghiroda. Tehnicianul celei mai bine clasate banatene si la finele lui 2020 si-a exprimat…

- ASU Politehnica are maine o reeditare a duelului din campionat din urma cu trei saptamani. Alb-violetii joaca din nou cu U Craiova 1948, dar de aceasta data inclestarea conteaza pentru 16-imile Cupei si se disputa, in mansa unica, pe arena „Ion Oblemenco”. Antrenorul Dan Alexa si-a exprimat dorinta…

- ASU Politehnica a fost egalata la ultima faza a jocului disputate pe terenul celor de la Aerostar Bacau. Alb-violetii pregatiti de Dan Alexa au condus cu 2-0, dar au avut de suferit pe final si din cauza omului lipsa din teren, Mircea Axente fiind eliminat gratuit inainte de implinirea unei ore din…

- Maine e ziua in care Dan Alexa debuteaza ca „sef” al bancii tehnice la ASU Politehnica intr-un meci oficial. Pe „Dan Paltinisanu” soseste Petrolul Ploiesti, mare favorita la promovare, dar care nu se regaseste la acest moment in Top 6 al Ligii 2. Ambele echipe au fost afectate de Covid saptamana trecuta,…