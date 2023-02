Stiri pe aceeasi tema

- Observatorul astronomic „Amiral Vasile Urseanu” a realizat o trecere in revista a principalelor evenimente astronomice ale anului 2023. Venus in pole-position Planeta Venus se va vedea foarte bine in acest an, in luna mai va avea loc o eclipsa de Luna care va fi greu de observat, in schimb vor putea…

- Ultima noastra invartire in jurul Soarelui a fost ca o tura salbatica intr-un rollercoaster cosmic. Anul 2023 promite la fel de multe urcușuri și coborașuri. Doar ca acum vom avea ceva mai multa experiența și vom fi pregatiți sa gestionam schimbarile bruște. Lasa soarele sa intre in casa ta! Se ivesc…

- Titan, cel mai mare satelit natural al planetei Saturn, are o atmosfera densa și cețoasa, singurul satelit natural din Sistemul Solar cu așa ceva, astfel ca este aproape imposibil de observat din exterior. Oamenii de știința suspecteaza ca metan lichid și alte hidrocarburi curg pe suprafața lui Titan…

- Meta Estate Trust companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, prezenta pe piața SMT – AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul bursier MET , a achiziționat mai multe unitați rezidențiale in proiecte realizate pe litoralul romanesc de catre dezvoltatorul Sopra Estate Holding.…

- Cercetatorii au descoperit o exoplaneta extrem de tanara de tipul super-Jupiter și au masurat masa și raza de acțiune ale acesteia. Aceasta este cea mai tanara exoplaneta de acest fel pentru care astronomii au reușit sa determine aceste proprietați, anunța descopera.ro. Fii la curent cu cele…

- Lucrurile nu merg in reușita unei negocieri. Insa, 2023 este un an in care anumite zodii merg greu și fac sa se dilate, sa fie un bum, sa se schimbe regimul și sa se termine odata. Lui Putin nu i-a ieșit nimic din ce a calculat. Și nu indraznește nimeni sa-l contrazica. Toata lumea canta cum vrea el.…