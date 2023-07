Stiri pe aceeasi tema

- Emoțiile noastre vor conta, vom avea nevoie de siguranța și de radacini puternice. Sa nu uitam ca Luna Noua vorbește de noi inceputuri și intenții. Nu neaparat de evenimente palpabile. Și cum Luna va face opoziția cu Pluto, intors recent in Capricorn, starile noastre vor fi mai fluctuante. Și mai extremiste.Joi,…

- Tentativele omenirii de a da inapoi incalzirea globala nu au dat multe roade, așa ca oamenii de știința vin cu idei radicale: ce-ar fi ca, in loc de a vindeca Pamantul, am bloca Soarele. Mai exact, lumina reflectata de stea, astfel incat sa contrabalanseze efectele incalzirii planetei. Pe scurt, ce-ar…

- Potrivit informatiior de pe site-ul Observatorului Astronomic "Vasile Urseanu", in jurul datei de 21 iunie, longitudinea astronomica a Soarelui este de 90°. Este momentul solstitiului de vara, care marcheaza inceputul verii astronomice.Pamantul executa atat o miscare anuala de revolutie in jurul Soarelui,…

- Solstitiul de vara 2023: 21 iunie este inceputul verii astronomice și totodata cea mai lunga zi din an. Iata cateva dintre superstițiile acestei zile și detalii despre ritualul de la miezul nopții despre care se spune ca indeplinește orice dorința. Pe 21 iunie, in emisfera nordica, longitudinea astronomica…

- Astronomii au descoperit o planeta anormala la o distanța de 1400 de ani-lumina de sistemul nostru solar. Temperatura acesteia este de 8000 Kelvin, adica 7.727 grade Celsius - mult mai mare decit cea de la suprafața Soarelui (5778 Kelvin, adica 5.504 grade Celsius). La aceasta temperatura, moleculele…

- Cand are loc solstițiul de vara in 2023. Va fi cea mai lunga zi din an. Solstițiul de vara are loc in doar cateva zile. Acesta marcheaza inceputul verii astronomice in atmosfera nordica. Solstițiul de vara este un fenomen astronomic care se petrece atunci cand Pamantul se afla la cea mai mare distanța…

- Luna plina din 3 iunie rasare in zodia Sagetatorului, unde amplifica tot focul, pasiunea și dorințele aprige ale acestei zodii. Sub influența ei, toate zodiile vor primi un imbold sa traiasca la maximum fiecare clipa frumoasa, sa caute noi experiențe, aventuri, pasiuni și calatorii.Luna plina din 3…

- In imagine vedeți Nebuloasa Dumbbell (denumita și Messier 27 sau NGC 6853). Așa va arata și Soarele nostru in cateva miliarde de ani? Destul de posibil. Primul indiciu al viitorului Soarelui nostru a fost descoperit din intamplare in 1764. In acel moment, Charles Messier alcatuia o lista de obiecte…