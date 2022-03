• Primariile prahovene au amenajat spatii speciale pentru autorecenzarea asistata • Persoanele salariate care participa la autorecenzarea online au dreptul la o zi libera de la serviciu Nicoleta Dumitrescu Astazi, 14 martie 2022, incepe autorecenzarea, ca prima etapa de colectare a datelor de la populație pentru Recensamantul Populației și Locuințelor, cu precizarea ca acest recensamant ar fi trebuit sa aiba loc in anul 2021, dar a fost amanat cu un an, din cauza pandemiei. Aceasta etapa presupune, in premiera pentru Romania, doua aspecte: autorecenzarea online și autorecenzarea online asistata,…