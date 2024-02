De unde poți lua cele mai avantajoase credite online rapide din România Accesarea unui credit rapid poate fi de ajutor in anumite circumstanțe, iar daca este intrebuințat intr-un mod necorespunzator, poate crea dificultați. Volumul de credite nebancare acordate populației a crescut cu peste 270% in ultimii 12 de ani, de la 800 de milioane de euro, in 2011, la aproximativ trei miliarde de euro, in 2023. Exista trei principale explicații pentru aceasta evoluție. In primul rand, accesibilitatea. Conform unui raport al Institutului Național de Statistica, opt din zece gospodarii din Romania au acces la internet, iar majoritatea creditelor nebancare rapide pot fi accesate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 a venit cu scumpiri pentru mai multe produse pe care romanii le cumpara in mod frecvent. Potrivit datelor prezentate de reprezentanții Institutului National de Statistica (INS), serviciile postale, cele de apa, canal si salubritate si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in…

- Șapte noi ocupații urmeaza sa fie introduse in Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) in baza ordinului comun semnat de ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, și de președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, in urma solicitarilor angajatorilor. „Actualizarea…

- Șapte noi ocupații urmeaza sa fie introduse in Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) in baza ordinului comun semnat de ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, și de președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, in urma solicitarilor angajatorilor.Potrivit…

- In acest sens, pe agenda sedintei de executiv figureaza in analiza un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 67/2023 privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare, precum…

- Turismul in Romania in 2023: Perspective incurajatoare sau doar o simpla iluzie Turismul in Romania in 2023: Perspective incurajatoare sau doar o simpla iluzie Turismul a cunoscut o creștere semnificativa in 2023, iar numarul turiștilor care au ales sa se cazeze in unitați de primire turistica din țara…

- Romania are prețuri destul de mari la terenurile arabile, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Astfel, daca ne uitam la prețul mediu, care in țara noastra este de 8.051 euro/hecatar, vedem ca in alte țari e mai mic.

- Aproape 86% dintre gospodariile din Romania nu au conexiune la internet – arata datele publicate astazi de Institutul National de Statistica. Conectarea la internet este mai raspandita in regiunea Bucuresti-Ilfov, (aproape 93%), urmata de Nord-Vest si Vest, iar cele mai putine gospodarii cu internet…

- Valoarea exporturilor de bunuri din Romania a crescut din 1991 pana in prezent de 26 de ori. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica, la un an de la caderea comunismului, exportam produse de 3,5 miliarde de euro.