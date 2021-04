Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu: "Trebuie sa ne ocupam de situația actuala, incercand sa promovam predarea online care va avea un loc mult mai important dupa ce pandemia va fi fost incheiata decat pana acum. Pentru asta trebuie sa avem profesori pregatiți pentru predarea online, conectivitate generalizata și echipamente…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri la Antena 3 ca daca se menține actualul ritm de vaccinare a personalului din invațamant, atunci jumatate din profesori ar urma sa fie vaccinați pana la jumatatea lunii martie. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER Romania: Se pot…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți ca peste 8000 de elevi și 1200 de cadre didactice au prezentat deja adeverințe medicale dupa prima zi de școala, ceea ce inseamna ca procesul de invațamant va continua pentru ei in sistem online. Sorin Cimpeanu este convins ca acest numar va crește,…

- Ministrul Educației marturisește ca s-a crezut pregatit pentru predarea online, dupa care și-a dat seama cat de puține știe. Celor care cred ca dupa pandemie se va reveni 100% la școala fizica, ministrul le transmite ca se inșeala. Intrebat, luni seara, la „Marius Tuca Show” de la Aleph News,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca a scazut foarte mult calitatea actului educational in Romania, in conditiile in care predarea online genereaza pierderi si ca este greu de crezut ca se vor putea recupera toate aceste pierderi chiar si prin programul de ore remediale…

- Dupa redeschiderea școlilor, unii elevi vor continua sa invețe online. Care sunt aceștia. Ministrul Educației a anunțat care sunt categoriile de elevi care vor putea continua cursurile online, chiar și cand se va reveni la prezența fizica in bancile școlilor, dupa relaxarea restricțiilor sanitare. Sorin…

- Acolo unde este cazul, vor exista chiar mai multe ore, daca profesorii, parintii si elevii ajung la o intelegere.Sorin Cimpeanu, la un post de televiziune: "Pierderile structurale sau conjuncturale generate de predarea online sunt evidente si sunt mari. In acelasi timp, as adauga si faptul ca sunt foarte…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca Ministerul pregateste o OUG care prevede organizarea de ore, cu prezenta fizica a elevilor, pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predarii online, urmand a se face, timp de 16 saptamani, cel putin cinci ore saptamanal. Acolo unde este cazul,…