Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat care a fost verdictul lui Mihai Stoica, dupa amicalul FCSB – PAOK, scor 1-1, din cantonamentul din Olanda. Ros-albastrii au remizat cu echipa antrenata de Razvan Lucescu cu mai putin de doua saptamani inainte de reluarea Ligii 1. Florinel Coman a deschis scorul cu o executie spectaculoasa,…

- AS.ro LIVE | Lacramioara Perijoc este invitata de miercuri a lui Dan Pavel, de la 10:30. Sportiva din Romania tocmai s-a intors in tara dupa ce a urcat pe podium la Jocurile Europene si a obtinut astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Lacramioara Perijoc a castigat medalia de argint in…

- Robert De Niro este in doliu! Leandro, nepotul celebrului actor, s-a stins din viața la varsta de 19 ani. Mama tanarului a transmis un mesaj dureros in mediul online. Familia este devastata de durere din cauza pierderii.

- Vasile Geambazi, fostul finanțator din acte al FCSB-ului, și nepotul favorit al lui Gigi Becali, a devenit tatic pentru a treia oara! Gabriela Pavel, iubita lui Vasi Geambazi, a adus pe lume, zilele acestea, un baiețel, care a primit nota 10 la naștere, potrivit click.ro. Fericitul cuplu urmeaza sa…

- AS.ro LIVE | Ancuta Bodnar si Simona Radis sunt invitatele lui Dan Pavel la editia de joi a emisiunii moderate de Dan Pavel. Multiplele campioane olimpice, mondiale si europene vin sa-si spuna povestea! Luna trecuta, Simona Radis si Ancuta Bodnar au cucerit medaliile de aur in proba de dublu vasle de…

- Ultimele detalii inaintea partidei dintre Kosovo si Romania, vor fi prezentate in emisiunea lui Dan Pavel, AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Meciul din preliminariile EURO 2024 va fi vineri, de la ora 21:45, exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania lupta pentru a treia victorie, in grupa de calificare…

- Bogdan Lobonț este invitatul lui Dan Pavel, miercuri, de la 10:30, la AS.ro LIVE! Fostul portar al naționalei Romaniei va face dezvaluiri tari din cariera de fotbalist. Bogdan Lobonț și-a incheiat cariera de fotbalist in vara lui 2018. Ultima echipa pentru care a evoluat a fost AS Roma. In cariera de…

- Cristi Borcea i-a raspuns lui Gigi Becali. Finantatorul FCSB a folosit in ultima vreme celebra declaratie a lui Cristi Borcea: „Lasati-ne sa ne pregatim de Liga Campionilor”. Fostul actionar al lui Dinamo a punctat ca nasul lui nu ar trebui sa declare acest lucru acum. Cristi Borcea i-a raspuns lui…