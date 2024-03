Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD a declarat ca ar vrea sa devina liderul formațiunii, daca partidul va da urmatorul președinte, pana acum fiind vehiculata o posibila candidatura a lui Marcel Ciolacu.

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, s-a saturat de aranjamentele sforarului șef Bogdan Mindrescu și, ca atare, va cere premierului Marcel Ciolacu sa fie schimbat. Grindeanu s-a lepadat de Mindrescu PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca Ministerul Transporturilor și Infrastructurii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, avertizeaza constructorii turci cu privire la proiectul Centurii de Sud a Buzaului, susținand ca primul ministru Marcel Ciolacu este originar din Buzau și va supraveghea indeaproape lucrarile. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis un avertisment…

- Saptamana viitoare ar urma sa fie semnat contractul pentru proiectarea și execuția primului lot al Autostrazii Unirii (A8), contractul cu Nurol pentru lotul Targu Mureș-Miercurea Nirajului fiind ultimul lot de autostrada care ,,inchide" PNRR-ul rutier, a anunțat miercuri, 7 februarie pe șantierul Autostrazii…

- Sorin Grindeanu, fața in fața cu Anca Alexandrescu. Ministrul Transporturilor spune totul despre relatia cu Marcel Ciolacu și Palatul Cotroceni. Vaneaza sau nu președinția țarii, in detrimentul prietenului sau? Grindeanu dezvaluie și cine l-a susținut, chiar și dupa explozia de proteste ale transportatorilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a discutat, marti, cu ambasadorii Statelor Unite in Romania si Grecia, Kathleen Kavalec si George Tsunis, despre conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, subliniind si importanta Portului Constanta. „Am reamintit in acest context nevoia de a se asigura…

- Sorin Grindeanu considera ca inceperea protestelor fara un dialog prealabil este cel puțin neobișnuit. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a exprimat vineri seara surprinderea fața de faptul ca in ultimele 2-3 saptamani nu a primit nicio solicitare din partea transportatorilor pentru discuții…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la emisiunea LIVE, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca iși dorește ca in finala alegerilor prezidențiale de anul acesta sa fie ales cel mai bun candidat. Intrebat de un posibil scenariu, in care Marcel Ciolacu…