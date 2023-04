Anca Caracuda, consilier la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, averea si interesele (DOCUMENTE)

In declaratia de avere completata pe 12.05.2022, Anca Caracuda a mentionat ca, impreuna cu familia, detine doua terenuri intravilane, dobandite in 2020, respectiv 2021 Primul teren in suprafata… [citeste mai departe]