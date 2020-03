Un asistent medical de la Ambulanta Bucuresti a fost confirmat cu coronavirus, autoritatile demarand ancheta epidemiologica.

Citește și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma un nou val, care va fi in toamna'

Un asistent medical de la Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a fost infectat cu coronavirus, medicii confirmand, miercuri seara, diagnosticul, informeaza News.ro.

Autoritatile au demarat ancheta epidemiologica pentru a stabili daca asistentul a intrat in contact in timpul servicului cu un pacient confirmat sau daca s-a infectat in alte circulstante.

In…