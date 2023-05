Stiri pe aceeasi tema

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in zilele de 1 si 2 iunie, cu ocazia sarbatorii legale „Ziua Copilului”, a informat Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Cele noua spitale care vor asigura…

