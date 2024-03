Piedone, Supermanul Bucureștiului, avertizează: Venim toți 5 la Capitală! Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a starnit atenția publicului printr-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, in care se autointituleaza eroul orașului. Intr-un mesaj plin de incredere, el se adreseaza „domnilor de la butoane” și afirma ca este pregatit sa faca fața oricaror provocari și obstacole. Piedone iși asociaza imaginea cu diferiți supereroi, de la Omul Paianjen la Batman și Zorro, pentru a-și sublinia determinarea de a lupta pentru cetațenii din diferitele sectoare ale Bucureștiului. Mesajul sau este plin de entuziasm și se adreseaza atat locuitorilor din zonele defavorizate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piedone, mesaj cu talc pe Facebook: Domnilor de la butoane... Pazea! Venim toți 5 la CapitalaPrimarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a postat, pe facebook, un mesaj la adresa celor i-ar pune bețe-n roate in cursa sa spre Primaria Capitalei."Domnilor de la butoane… SUNT ORICE VA SPERIE,…

- Cat timp și-a vazut doar de bucațica lui din „5”, nimeni nu i-a zis da-te mai incolo, nici macar atunci cand asfalta strazile in ianuarie, pe ger și ploaie. Dar iata ca acum are ambiții mari, combinatorul cu porecla de star de cinema se vrea hangiu la Capitala, nu-i mai ajunge RFG-ul (Rahova, Ferentari,…

- Daca in 2023 tranzacțiile rezidențiale au scazut in București de la circa 35.000 la 29.000 de unitați, in schimb, in Ilfov, acestea au crescut de la 6.400 la aproximativ 6.800 unitați. Acesta poate fi inceputul unei tendințe de reorientare a preferințelor cumparatorilor pentru Ilfov, in detrimentul…

- Mai mulți bucureșteni care se aflau in trafic au fost surprinși de apariția neobișnuita a unui avion de pasageri care era tractat de o platforma. Se pare ca, aeronava scoasa din uz a plecat de pe aeroportul Baneasa, unde a stat in ultimii ani, cu destinația Clinceni. Dupa mai mulți ani in care a stat…

- Daca in Capitala ploșnițele au ajuns peste tot, la Botoșani gandacii au invadat spitalele. Aceștia au ajuns inclusiv la Secția de Pediatrie de la Spitalul Județean Botoșani. Dupa ce o mama a postat pe rețelele sociale imagini cu gandacii, care se plimbau in voie prin saloanele copiilor, secția a fost…

- Polițiștii care ancheteaza spargerea locuinței unui fost ofițer SRI au gasit miercuri, in lacul Pantelimon din Capitala, pistolul furat in urma jafului.Scafandrii au mers „la pont” dupa ce unul dintre hoți le-a aratat unde a aruncat arma. Cautarile din lacul Pantelimon s-au desfașurat in prezența…

- Incendiul puternic care a izbucnit in aceasta dimineața la o pensiune din județul Prahova a scos la lumina faptul ca patronul acestei locații este un personaj controversat, cunoscut in lumea interlopa din Capitala, fiind implicat in mai multe scandaluri celebre din anii 2000. La primele ore ale acestei…