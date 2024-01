Asigurarea la sănătate pentru românii fără venituri, în 2024. Cât costă și care sunt documentele necesare Asigurarea la sanatate pentru romanii fara venituri, in 2024. Cat costa și care sunt documentele necesare Asigurarea la sanatate pentru romanii fara venituri, in 2024: cetațenii care nu sunt angajați și nu realizeaza venituri fiscalizate, care vor sa beneficieze de servicii medicale decontate de catre Casa de Asigurari de Sanatate, pot alege sa plateasca opțional, din buzunar, contribuțiile pentru sanatate. Potrivit legii, asigurarea sociala de sanatate e optionala pentru cetațenii fara […] Citește Asigurarea la sanatate pentru romanii fara venituri, in 2024. Cat costa și care sunt documentele… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

