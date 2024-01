Stiri pe aceeasi tema

- Plata in rate a RCA și suspendarea poliței daca mașina nu este folosita – propunerile ASF, dupa negocierile cu transportatorii Polița RCA ar putea fi platita in rate și suspendata pe durata in care autovehiculul nu este utilizat, a anunțat joi Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), dupa discuțiile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a avut, pe parcursul ultimelor zile, mai multe runde de discuții și consultari cu reprezentanții transportatorilor din Romania, precum și cu cei ai companiilor de asigurari. Autoritatea a creat astfel un cadru mai amplu de analiza și de identificare a unor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a avut, pe parcursul ultimelor zile, mai multe runde de discuții și consultari cu reprezentanții transportatorilor din Romania, precum și cu cei ai companiilor de asigurari. Autoritatea a creat astfel un cadru mai amplu de analiza și de identificare a unor soluții…

- Transportatorii au cerut in discutiile de la Autoritatea de Supraveghere Financiara sa se aplice la RCA tariful de referinta calculat de KPMG si sa se acorde bonus, daca este cazul, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR),…

- Transportatorii au cerut in discutiile de la Autoritatea de Supraveghere Financiara sa se aplice la RCA tariful de referinta calculat de KPMG si sa se acorde bonus, daca este cazul, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR),…

- Potrivit Guvernului, ”membrii Executivului au prezentat modul in care prioritizeaza aceste proiecte legislative, astfel incat in urmatoarele sedinte de Guvern sa fie adoptate primele hotarari de guvern si ordine de ministru cuprinzand masurile concrete agreate in sprijinul fermierilor si al transportatorilor”.…

- Astazi, premierul Marcel Ciolacu a condus o intalnire de lucru cu miniștrii responsabili de negocierile cu fermierii și transportatorii protestatari, subliniind angajamentul total la dialog și rezolvarea rapida a problemelor semnalate. Scopul discuțiilor a fost accelerarea procesului de elaborare a…