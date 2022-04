Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au lansat o ofensiva in sud, in direcția Gulyaipol, regiunea Zaporozhye, a declarat consilierul prezidențial Oleksi Arestovici in emisiunea canalului Feygin Live, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „In cele din urma, fața sudica a gruparii ruse s-a pus in mișcare.…

- De aceasta data, ii revine Moscovei sa anunte o lovitura majora pe frontul de la Mariupol. Volodimir Baraniuk, comandantul Brigazii 36 Marine a Ucrainei, ar fi fost doborat. Cadavrul sau a fost gasit de militieni pro-rusi care participau la asediu impreuna cu fortele regulate ale Moscovei si cu ceceni.…

- Razboiul din Ucraina continua cu atacuri in Harkov, Kiev și Mariupol. Orașul-port de la Marea Azov se mai bazeaza doar pe militarii baricadați in combinatul de oțel, care au refuzat sa se predea, așa cum au cerut trupele ruse care controleaza orașul. In uzina s-ar afla intre 2.000 și 2.500 de militari…

- Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a promis ca va ajuta la reconstruirea orașului Mariupol. „Mariupol este o tragedie globala și un exemplu global de eroism. Pentru mine a fost și va fi intotdeauna un oraș ucrainean. Pentru noi, razboiul a izbucnit in 2014. Ne-am pierdut toate bunurile atat…

- Rusia iși intarește forțele pentru un nou asalt asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei, pregatind scena pentru o lupta prelungita care va provoca cu siguranța pierderi grele de ambele parți, se arata intr-o analiza publicata de Reuters. Orașul port Mariupol nu a fost inca cucerit de ruși, chiar daca…

- Forțele de ocupație ruse au tras noaptea asupra Cernihivului și a altor orașe din regiune, in ciuda declarațiilor date de delegația rusa care anunța ca va avea loc o detensionare militara in jurul Kievului și a orașului Cernihiv, scrie ziarul Pravda. Un inalt oficial ucrainean a declarat miercuri ca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis, luni noaptea, intr-un mesaj, ca Irpin a fost eliberat, dar ca trupele ruse controleaza nordul Kievului. El mai afirma ca in regiunile Cernihiv, Sumi, Harkov, Donbas, sudul Ucrainei, situatia ramane peste tot tensionata, foarte dificila, iar pana…

- Potrivit relatarilor din media de sambata, o fabrica care repara motoare de avioane de lupta a fost lovita la Lutk, la fel ca si centrul orasului Dnipro.Fortele armate ucrainene sustin ca au avut zece misiuni cu avioane de lupta MiG-29 si Su-27, inclusiv pentru a ataca aparatele de zbor inamice.Niciuna…