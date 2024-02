Stiri pe aceeasi tema

- Miron Mitrea spune ca negocierile dintre protestatari și ministere au eșuat din cauza ca fermierii și transportatorii nu pot fi calmați cu explicații ce țin de politica externa. Mitrea spune ca celor ieșiți in strada le-a ajuns cuțitul la os, din cauza dificultaților financiare."Totdeuna cineva din…

- A inceput un an in care politicienii ne cheama de 4 ori la vot. Primele alegeri sunt europarlamentarele, cand fiecare dintre noi are dreptul sa puna ștampila pe un candidat pe care vrea sa il trimita in Parlamentul European. Adica in locul unde se gandesc, se scriu și de unde ies legile care apoi ne…

- In mod normal, alegerile din India, Indonezia, Africa de Sud și Statele Unite – pentru a numi doar cateva țari importante care se vor prezenta la urne in 2024 – ar trebui sa fie chestiuni de rutina. Dar multe dintre aceste națiuni se afla intr-un punct de inflexiune. In fiecare țara care organizeaza…

- Carrefour si-a anuntat clientii din Franta ca nu va mai vinde produse PepsiCo precum Pepsi, chipsurile Lay's si 7up, deoarece acestea au devenit prea costisitoare, in cea mai recenta lupta privind preturile intre retaileri si producatori de alimente giganti.De joi, rafturile cu produse PepsiCo din…

- Hotelul de Gheata de la Balea Lac a fost deschis intr-o forma „minimalizata”, lucrarile fiind intrerupte din cauza temperaturilor ridicate si a vantului puternic Hotelul de Gheata de la Balea Lac a fost deschis intr-o forma minimalizata, lucrarile fiind intrerupte din cauza conditiilor meteorologice.…

- Motorina și benzina se vor scumpi de doua ori din cauza creșterii accizei, anul viitor, deoarece Ministerul Finanțelor majoreaza accizele etapizat, la 1 ianuarie și la 1 iulie, arata „ordonanța trenuleț” publicata miercuri. In mod normal, avea loc o singura majorare a accizelor la carburanți, de la…

- Brent Venables 52 de ani, antrenorul de la Oklahoma Sooners (OU), s-a impiedicat la spectaculoasa intrare pe teren a echipei sale la meciul cu Texas Christian University și a ramas intins pe jos timp de aproape 30 de secunde, fiind calcat in picioare de jucatorii sai, care nu l-au vazut din cauza fumului,…

- In conditiile in care impactul inaspririi politicii monetare de catre BCE continua sa produca efecte, veniturile gospodariilor si ale companiilor, precum si finantele publice ar putea resimti efecte suplimentare, daca economia continua sa aiba o evolutie dezamagitoare, se arata intr-un raport al BCE."Perspectivele…