Arta NFT: noul fenomen care pare să susțină criptomonedele/ Cum controlează unele galerii de artă prețul operelor fizice Anul asta e despre NFT-uri, unde pâna acum era vorba despre criptomonede. De fapt, se susțin una pe alta. Ai nevoie de criptomonede ca sa cumperi un NFT. Invers, ca sa vinzi. Galeriile de arta, cunoscute pentru modul în care țin prețurile operelor sus (unele dintre ele), pot profita și de pe urma fenomenului. Daca merita sa cumperi NFT ceva sau nu, depinde de fiecare în parte.



*NFT înseamna non-fungible token. Acel token, care nu poate fi replicat, îi da posesorului valoarea digitala.



Foarte pe scurt:

NFT posibil…

- O opera integral digitala a artistului american Beeple a fost vinduta joi cu 69,3 milioane de dolari de casa de licitații Christie's, un record care sta marturie pentru revolutia in curs pe aceasta piata mult timp confidentiala, relateaza digi24.ro. „Everydays: the First 5,000 Days”, un colaj de desene…

