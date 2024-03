Setapp: primul magazin alternativ de pe iOS vine din Ucraina Setapp va fi unul dintre primele magazine alternative de aplicații de pe platforma iOS. MacPaw, compania ucraineana din spatele magazinului Setapp pentru macOS in prezent, a anunțat ca pornește o versiune beta pentru iPhone in aprilie, cu acces mai rapid pentru utilizatorii care se inscriu pe o lista de așteptare. Desigur, Setapp va fi disponibil pe iPhone exclusiv in Uniunea Europeana, singura regiune unde magazinele alternative de aplicații vor putea opera cu aprobarea Apple. Setapp se lanseaza in aprilie cu un model de business pe baza de abonament Modelul de business al Setapp este diferit… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

