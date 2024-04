Stiri pe aceeasi tema

- ​Manchester United a ajuns la patru partide consecutive fara victorie in Premier League. Baieții lui Erik ten Hag au remizat pe terenul celor de la Bournemouth, scor 2-2, in etapa cu numarul 33.

- Fundasul echipei Arsenal Londra, Oleksandr Zincenko, a declarat ca va parasi Premier League pentru a lupta in Ucraina in cazul in care va fi chemat de tara sa, aflata in razboi cu Rusia de doi ani, informeaza AFP, citat de Agerpres."Eu cred ca raspunsul este clar.

- Echipa engleza Arsenal Londra a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Luton Town, intr-un meci al etapei a 31-a din Premier League, potrivit news.ro Martin Odegaard a inscris primul gol al „tunarilor”, in minutul 24, din pasa lui Kai Havertz, pentru ca gazdele sa intre la cabine…

- Infrangerea suferita de Tottenham pe teren propriu, in etapa a 25-a din Premier League, impotriva celor de la Wolverhampton, scor 1-2, nu i-a picat deloc bine antrenorului Ange Postecoglou (58 de ani). Postecoglou și-a exprimat nemulțumirea fața de felul in care a jucat Spurs cu Wolves, insa și-a laudat…

- Echipa engleza Arsenal Londra s-a impus sambata, in deplasare, scor 5-0, in fata echipei Burnley, in etapa a 25-a din Premier League. Intr-un alt meci, Tottenham a pierdut, pe teren propriu, scor 1-2, cu gruparea Wolverhampton, potrivit news.ro. Arsenal a controlat partida de la Burnley, de pe Turf…

- Manchester City și Chelsea se infrunta in etapa #25 din Premier League. Meciul are loc de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro. Duminica, 18 februarie, ora 13:00.…

- Echipele din Premier League au marcat impreuna 45 de goluri in etapa a 23-a. Acesta este un nou record stabilit de cand competiția re 20 de echipe. Opt goluri au fost marcate in meciul Newcastle -Luton (4-4) in timp ce cele mai puține au fost inregistrate

- Wolverhampton - Manchester United, meci contand pentru etapa a 22-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 1 februarie, de la ora 22:15, pe Molineux Stadium, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.