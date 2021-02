Armonia ieşeană dintre futbol de doi bani şi politichie de bani mulţi Va dati seama, la gerul care a fost pe 14, acesti doi contilieri de la partidoi s-au dus sa vada cum mancam bataie... Sau, cine stie, poate or fi mers acolo in calitate de investitori care, na, evalueaza investitia. Cine ii tine in brate pe Alexe&Chirica si cand le va da drumul la amandoi Tot mai multe voci din zona de influenta liberala spun ca Orban nu a luat inca nicio masura politica, ba chiar nicio declaratie mai taioasa ceva nu a facu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a comentat propunerea facuta de catre Partidul National Liberal pentru functia de premier, spunand ca Florin Citu „a dat dovada ca este un om care cunoaste meserie”. Gazetarul a mai spus ca Orban vrea sa repete scenariul guvernarii PSD din 2016-2019, jucand rolul lui Dragnea,…

- Diana Sosoaca, noua senatoare AUR, prima pe lista de la Iasi a partidului, s-a facut remarcata prin mai multe discursuri impotriva masurilor luate de autoritati pentru controlul pandemiei, dar si printr-o retorica antivaccinista. Intr-o inregistrare publicata pe YouTube in data de 5 decembrie, Diana…

- Vicepremierul de la Varșovia, Jaroslaw Gowin, a sugerat joi un posibil compromis cu UE pentru deblocarea celor 1,8 trilioane de euro reprezentand bugetul blocului comunitar și pachetul financiar de criza, scrie Reuters. Ungaria a respins insa soluția, ce ar presupune o declarație a Consiliului European…

- In cadrul unei dezbateri electorale de miercuri seara, la Digi24, reprezentanții a 5 partide politice au declarat ca se vor vaccina ”categoric” impotriva COVID-19. Deja i-au gasit inlocuitor lui Orban! Ciolacu spune cine va fi noul premier Alexandru Rafila (candidat PSD pentru Camera Deputaților,…

- Astfel, Romania a primit trei miliarde de euro, Belgia – doua miliarde de euro, Ungaria – 200 de milioane de euro, Portugalia – trei miliarde de euro iar Slovacia – 300 de milioane de euro. Ambasadorul SUA la București, mesaj electoral pro Orban Acest sprijin, sub forma de imprumuturi acordate in…

- Gabriela Firea susține ca doar 30% din cadrele medicale au primit sporul pentru efortul și riscul suplimentar in lupta cu Sars-Cov2, celelalte cadre medicale fiind amanate ”cu dispreț de catre Orban și Tataru”.

- 6 lei pe zi! Aceasta este rația impusa de Orban persoanelor de peste 75 de ani, carora le-a dat, in bataie de joc, carduri pentru mese calde acum, in campanie electorala! Oare ce fel de mancare calda preparata poți cumpara cu 6 lei? 6 lei pe zi! Doar de la restaurantele inchise de același Orban! In…

- PSD considera ca PNL "a esuat" in privinta controlului pandemiei si in sustinerea economiei si a educatiei, in timp ce prioritatea ministrului Finantelor, Florin Citu, "sunt scrisorile deschise". "Romanii mor cu sutele, zilnic! Spitalele sunt in colaps! Bilantul pandemiei a depasit 10.000…