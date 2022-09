Arme pentru Ucraina de pe Aeroportul clujean Aeroportul Internațional Cluj Napoca a fost locul unde mai multe avioane de transport ale Royal Air Force au transportat bombe, care ulterior au ajuns in Ucraina, scrie presa britanica citata de Foaia Transilvana. La inceputul lunii iunie, armata ucraineana a dus lipsa de muniție de artilerie din epoca sovietica, ceea ce a lasat forțele sale intr-o poziție extrem de vulnerabila, deoarece nu au putut egala ritmul zilnic de tragere al Rusiei, de pana la 60.0000 de cartușe. Occidentul s-a confruntat cu o problema similara pe masura ce stocurile proprii au inceput sa se epuizeze, așa ca a devenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

