Armata lui Vladimir Putin își bombardează propriile sate Ministerul rus al Apararii a recunoscut faptul ca armata roșie a lui Vladimir Putin a bombardat accidental satul rusesc Petropavlovka. Un avion de razboi care aparține armatei lui Vladimir Putin a efectuat marți o „eliberare de urgența” a incarcaturii sale utile explozive deasupra unui sat din regiunea Voronej din vestul Rusiei, au declarat autoritațile militare și civile. „In jurul orei 9:00 dimineața, pe 2 ianuarie, in timp ce un avion al Forțelor Aeriene survola satul Petropavlovka din regiunea Voronej, a avut loc o eliberare de urgența de muniție de aviație”, a declarat Ministerul Apararii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

