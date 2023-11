Stiri pe aceeasi tema

- Antony Blinken respinge apelurile la o incetare imediata a focului Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a dat asigurari miercuri ca armata israeliana se afla „in inima orașului Gaza” și ca soldații sai merg inainte pentru „distrugerea Hamas”.„Cei care cheama la o incetare imediata a focului…

- Armata israeliana a anuntat luni ca a eliberat o femeie soldat tinuta ostatica de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, au anuntat autoritatile israeliene, citate de Reuters. „Aceasta este o dovada suplimentara a capacitații noastre de a ajunge la ostatici”, afirma ministrul israelian al Apararii,…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a anunțat sambata ca Israelul a "trecut la o noua faza" in razboiul impotriva Hamas, dupa ce forțele sale terestre au patruns in Fașia Gaza și armata a bombardat obiective teroriste din enclava in cursul nopții. Totodata, armata israeliana a lansat sambata…

- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant a declarat sambata ca razboiul impotriva miscari islamiste Hamas “a intrat intr-o noua faza”, dupa o noapte de bombardamente intense si o incursiune terestra a armatei israeliene in Fasia Gaza, relateaza agentiile France Presse si EFE, potrivit agerpres.ro.…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat in cadrul unei reuniuni a Comitetului pentru Afaceri Externe și Aparare ca, dupa ce Israelul va elimina Hamas, va renunța la responsabilitatea pentru Gaza și va institui un nou regim de securitate., scrie Hareetz. De asemenea, Gallant a vorbit…

- Asediul total asupra Fasiei Gaza, anuntat luni de ministrul israelian al Apararii, contravine dreptului international umanitar, a transmis marti ONU, potrivit AFP si DPA. „Impunerea de asedii care pun in pericol viata civililor prin privarea lor de bunuri esentiale pentru supravietuire este interzisa…

- Israelul a anunțat o blocada “totala” a Fașiei Gaza, deja asediata, inclusiv interzicerea alimentelor și a apei, dupa ce gruparea terorista Hamas a lansat cel mai mare atac asupra țarii din ultimele decenii, transmite Al Jazeera. Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat luni ca autoritațile…

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…