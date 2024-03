Un oficial al gruparii palestiniene Hamas, Ghazi Hamad, a declarat ca ultima propunere de incetare a focului inaintata de gruparea Hamas mediatorilor este "logica", informeaza Rador Radio Romania.

"Cererile noastre au devenit clare. Am petrecut mult timp in discuții și intalniri cu frații noștri din Qatar și Egipt și am propus viziunea noastra intr-un mod detaliat și in scris și cred ca mediatorii sunt convinși ca Hamas a facut o propunere logica care poate duce la un acord rezonabil", a declarat duminica pentru canalul Al-Arabiya Ghazi Hamad, care este o figura importanta in biroul politic…