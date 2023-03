ARIR publică metodologia VEKTOR pentru companiile listate în Piața Principală București, 23 martie 2023 – ARIR (Asociația Romana pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (IR), publica noile criterii pentru indicatorul VEKTOR care evalueaza companiile listate la Bursa de Valori București (BVB) din perspectiva comunicarii cu investitorii. Metodologia VEKTOR a fost definita de catre o comisie formata din 12 membri, reprezentanți ai investitorilor instituționali, ai investitorilor individuali, brokeri, analiști și reprezentanți ai instituțiilor din piața de capital. In urma discuțiilor din cadrul comisiei și a dezbaterii publice cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

