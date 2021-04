Aripa progresistă din Partidul Democrat îl sfidează pe Biden și propune creșterea numărului de judecători de la Curtea Supremă Sfidându-l pe Joe Biden, mai multi parlamentari progresisti au prezentat joi un proiect de lege pentru cresterea numarului de judecatori ai Curtii Supreme, dominata de conservatori, o propunere aspru criticata de republicani si respinsa de sefa democrata a Congresului, comenteaza AFP, potrivit Agerpres.

La mai putin de o saptamâna de la înfiintarea unei comisii pentru reforma templului dreptului american, ordonata de presedintele democrat, mesajul este clar: aripa progresista a partidului nu vrea sa astepte si cauta sa se faca auzita.

"Nu avem nevoie de o comisie care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de congresmeni democrati au pregatit un proiect de lege vizand crearea a patru noi posturi de judecator la Curtea Suprema, ca prima mutare in ceea ce se anunta a fi o lupta legislativa brutala cu conservatorii pentru echilibrul politic al instantei supreme a SUA, informeaza New York Times, preluat…

- Un grup de congresmeni democrati au pregatit un proiect de lege vizand crearea a patru noi posturi de judecator la Curtea Suprema, ca prima mutare in ceea ce se anunta a fi o lupta legislativa brutala cu conservatorii pentru echilibrul politic al instantei supreme a SUA, informeaza New York Times,…

- Joe Biden va discuta pe 25 martie cu liderii Uniunii Europene referitor la dorința sa de a revitaliza relațiile SUA-UE. Totodata, vor fi abordate teme precum combaterea pandemiei de COVID-19 și schimbarile climatice. Un alt subiect de discuție va fi acela al intereselor comune privind politica externa,…

- Noul presedinte democrat Joe Biden voia ca ”Planul salvarii americane” (”American Rescue Plan”) sa fie adoptat la inceputul lui februarie, iar in urma intarzierii el a indemnat Congresul, saptamana aceasta, sa ”avanseze rapid”. Proiectul de lege a fost adoptat, dupa ore de dezbateri, in noaptea de sambata…

- Dupa doua zile de expunere implacabila a faptelor, presarata cu imagini socante, procurorii democrati i-au indemnat joi pe senatori sa-l condamne pe Donald Trump pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului asupra Capitoliului american, afirmand ca sunt convinsi ca va recidiva daca revine la…

- Aceasta prima convorbire intervine in contextul in care Washingtonul si Beijingul se afla in dezacord in domeniul comertului, asupra situatiei din Hong Kong si Taiwan si cu privirela incalcari ale drepturilor omului in provincia Xinjiang. Xi Jinping a indemnat ca cele doua tari sa coopereze in gestionarea…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a nominalizat oficial pe fostul subsecretar de stat William Burns ca director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), scrie dpa. Casa Alba a facut cunoscut ca miercuri administratia Biden a trimis Senatului nominalizarea lui William Burns. …