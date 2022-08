Stiri pe aceeasi tema

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Pe numele sau adevarat Razvan Stochița, timișoreanul Ravi revine pe scena muzicala cu piesa Inger, o melodie care anunța apariția unui album discografic prevazut sa ajunga in mainile melomanilor in viitorul apropiat. La 14 ani a inceput sa scrie poezii, la 16, in timpul unei calatorii la munte, a…

- Ne-Yo, emblematicul creator de hituri R&B, de trei ori laureat al premiului Grammy, a lansat albumul „Self Explanatory”. Colecția de 13 piese susține semnul distinctiv al stilului lui Ne-Yo, aprins de o flacara proaspata. Cantecul „Handle Me Gently” se bazeaza pe un groove dinamic in timp ce artificiile…

- Superstarul global nominalizat la GRAMMY, Demi Lovato, anunța cel de-al 8-lea album de studio, HOLY FVCK, care va fi lansat pe data de 19 august 2022, prin intermediul Island Records. Albumul cu 16 piese este o calatorie muzicala bazata pe radacinile rock și pop-punk ale lui Demi și ilustreaza o retrospectiva…

- The Motans lanseaza clipul pentru Cafe de Flore, cel mai recent single extras de pe albumul “Great Expectations”. Lansat pe 13 Mai, albumul a adunat milioane de accesari atat pe platformele de streaming, cat și pe Youtube, unde „Tot Ce Conteaza” și „Pe Bune” au ajuns in Trending. O intoarcere la radacinile…

- Dupa ce a lansat „El Amante”, BoyFlow revine cu „Location”, un single fresh cu ritmuri caliente. Cu un sound cool și versuri pasionale, „Location” poate fi un imn al verii și al distracției, potrivit pentru serile calde și lungi, totul in pași de dans pe acorduri latino. „«Location» este despre muzica…