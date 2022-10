Stiri pe aceeasi tema

Caantareața Andreea Balan a fost implicata, joi, intr-un accident in Capitala. Vedeta a fost lovita de o mașina, condusa de un ucrainean.

O noua editie a "Asia Fest" va avea loc, de vineri pana duminica, in Parcul National din Bucuresti, iar organizatorii au pregatit spectacole, filme, ateliere si expozitii. Vizitatorii se vor putea bucura si de produse din bucataria traditionala asiatica.

Grupul Romgaz a afisat un profit net in crestere cu 126,62% dupa prima jumatate a acestui an, la 1,73 miliarde de lei, potrivit Raportului semestrial transmis vineri Bursei de la Bucuresti.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca tariful gigacaloriei nu va fi modificat in iarna acestui an, potrivit agerpres.

Vicecampioana CSM Bucuresti a invins marti, in deplasare, formatia ungara FTC Budapesta, scor 22-21 (13-10), in primul meci amical din trei programate in intervalul 9-14 august.

Sindicalistii din Politie si din penitenciare picheteaza, marti, sediul Ministerului Finantelor din Bucuresti, printre revendicari aflandu-se aplicarea Legii-cadru a salarizarii, acordarea unor sporuri prevazute de lege, actualizarea si recalcularea pensiilor militare de stat.

Acalmia politica instalata la București ascunde diverse zbateri și ingrijorari de culise, intr-o coaliție care, deși rezista de luni bune, pare in continuare una fragila. La PNL se discuta diverse scenarii, axate pe eventualitatea in care social-democrații vor alege sa paraseasca actuala coaliție.

Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti saluta dispozitia semnata de primarul Capitalei, Nicusor Dan, de demolare a Cathedral Plaza, cladirea construita in vecinatatea Catedralei romano-catolice Sf. Iosif, se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES.