- Targul de Craciun din Piatra-Neamt se va deschide vineri, 17 decembrie, pe platoul de la Curtea Domneasca, iar presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene (PSD), a anuntat ca intrarea va fi libera atat pentru cei vaccinati cat si pentru cei nevaccinati. Citește și: Omicron lovește…

- Pe 12 decembrie sacelenii se vor putea bucura de prezența in municipiu a Grupului Psaltic „Tronos”, cel ce va susține un concert de colinde aflat la prima ediție. Este vorba de Concertul Tradițional de Craciun – „Dupa datini colindam” – Ediția I, ce va avea loc in Biserica Sfanta Adormire din Satulung,…

- Timișorenii celebreaza Ziua Naționala a Romaniei cu o parada militara de opt minute in Parcul Central și cu spectacole de muzica populara la Targul de Craciun, care iși deschide porțile, ca in fiecare an, pe 1 decembrie. Cel mult 200 de persoane care au certificat verde pot participa la ceremonia din…

- V-ați intrebat cați parinți din Romania rurala iși permit sa ofere cadouri de Craciun copiilor? Știți cați copii au impodobit macar o data in viața un brad? Daca zilele acestea v-ați propus sa va alaturați unei cauze sau sa aduceți o bucurie in viața acestor copii, Digi FM lanseaza, in perioada 6-10…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel l-a primit in ziua de miercuri, 24 noiembrie 2021, la Resedinta Patriarhala, in vizita de prezentare, pe Excelenta Sa Domnul Dr. Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Domnul ambasador a mulțumit pentru onoarea de a fi primit…

- Medicul Octavian Jurma spune ca cel tarziu saptamana viitoare incidența cazurilor de Covid in Romania va cobori sub 3 la mie. „Am coborat așa cum ne așteptam sub 5.000 de cazuri inca din saptamana aceasta, asta inseamna ca peste doua saptamani cazurile in ATI vor cobori sub 1.500 și vom intra in zona…

- În data de 21 octombrie, credincioșii sunt așteptați sa participe la sarbatoarea Sfântului Dimitrie cel Nou. Timp de o saptamâna enoriașii vor putea sa atinga racelele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului…

- Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș: PNL sfideaza bunul simt si inteligenta romanilor care au fost responsabili si au respectat restrictiile! Intr-un Bucuresti rosu, cu o rata de infectare care a trecut de 4 la mie, sfidarea la adresa poporului roman e tocmai a principalului partid de guvernare.…