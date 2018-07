Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii egipteni au descoperit langa Assuan, in sudul Egiptului, un atelier de ceramica datand din perioada Imperiului Vechi - cu o vechime de peste 4.500 de ani, a informat joi Ministerul pentru Antichitati, citat de AFP, informeaza Agerpres.Descoperirea a fost facuta in timpul excavatiilor…

- Arheologii care au gasit sicriul misterios de granit negru într-un oras egiptean, unde se crede ca a fost îngropat Alexandru cel Mare, l-au deschis la doua saptamâni dupa ce a fost dezgropat.

- Aheologii din Targoviste au realizat noi descoperiri de mare valoare, cel putin istorica, la Curtea Domneasca din fosta Cetate de Scaun a Tarii Romanesti. Arheologii au descoperit zec morminte, oseminte si mai multe podoabe. Vechime lor este de sute de ani, spun specialistii si au fost dezgropate de…

- Arheologii au descoperit, în apropiere de Trujillo, Peru, ramașițele a peste 140 de copii, ceea ce ar putea constitui cel mai mare sacrificiu în masa de copii din istorie, relateaza BBC. Copiii ar fi fost sacrificați laolalta cu peste 200 de lame tinere, cu aproximativ 550…

- Arheologii din Egipt au facut o descoperire neasteptata: un bust al imparatului roman Marcus Aurelius, cunoscut pentru ideile sale filozofice. Descoperirea a fost facuta in Templul din Kom Ombo (aflat in orasul Aswan, in partea de sud a Egiptului), unde se deruleaza un intreg proiect de conservare ca…

- Altarul zeului Osiris-Ptah Neb, datand din perioada celei de-a 25-a dinastii, a fost gasit in complexul de temple din Karnak, aflat in orasul Luxor. Descoperirea este importanta datorita locului in care a fost facuta, potrivit sefului Departamentului pentru Antichitati Egiptene, Ayman Ashmawy.…

- Arheologii egipteni au descoperit un altar antic si un bust reprezentand un imparat roman in sudul Egiptului, au anuntat autoritatile duminica, potrivit DPA. Altarul zeului Osiris-Ptah Neb, datand din perioada celei de-a 25-a dinastii, a fost gasit in complexul de temple din Karnak, aflat…

- Arheologii egipteni au descoperit un altar antic si un bust reprezentand un imparat roman in sudul Egiptului, au anuntat autoritatile duminica, potrivit DPA. Altarul zeului Osiris-Ptah Neb, datand din perioada celei de-a 25-a dinastii, a fost gasit in complexul de temple din Karnak, aflat in orasul…