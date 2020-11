Argeș revine la restricții: La cât a ajuns rata de infectare Județul Argeș revine la restricții stricte dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 4,99 la mia de locuitori. Deciziile luate in ședința CJSU „Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, in toate localitatile din judetul Arges. Este permisa activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare doar pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

