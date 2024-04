Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a adoptat sambata un proiect de lege care lanseaza un ultimatum catre TikTok, ce prevede interzicerea aplicatiei in Statele Unite, cu exceptia cazului in care reteaua de socializare intrerupe legaturile cu compania-mama ByteDance si, in sens mai larg, cu China, potrivit AFP.…

- Fostul președinte american Donald Trump a facut o declarație surprinzatoare luni, exprimandu-și opoziția fața de interzicerea platformei TikTok in Statele Unite. Aceasta poziție vine in contrast direct cu cea a actualului șef de stat, Joe Biden, care este pregatit sa susțina un proiect de lege ce ar…

- Presedintele Joe Biden a anunțat ca va semna o lege care acorda grupului chinez ByteDance aproximativ sase luni sa cedeze populara aplicatie video scurta TikTok, daca aceasta va trece in Congres, in timp ce rivalul sau, Donald Trump, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la interzicerea serviciului…

