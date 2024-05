Stiri pe aceeasi tema

- In vinerea Mare, Inaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinaului și al Intregii Moldove, a publicat Pastorala la Invierea Domnului. "Hristos a Inviat! Aceasta aleasa și sfinta zi, praznic al praznicelor, unește astazi cerul cu pamintul, oferindu-ne tuturor prilej de bucurie și veselie duhovniceasca…

- Bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul, considera ca posibila unire a Moldovei cu Romania ar reprezenta „moartea Moldovei”, a „limbii și culturii moldovenești”. Declarația vine dupa o alta afirmație recenta a ei, in care avertiza ca Gagauzia se va desprinde de Moldova, asta daca Chișinaul va decide sa formeze…

- Fascinanta Romanie are, așa cum am mai spus, locuri spectaculoase, unele parca scoase din povești, iar printre acestea se afla și locul fascinant unde cerul se unește cu pamantul. Astfel ca, din ciclul „Turist prin țara mea!”, ne-am decis sa facem un tur virtual aici și sa admiram priveliștea care te…

- Paștele Catolic 2024: Tradiții și obiceiuri. Cum se sarbatorește Invierea Domnului in Europa. Ce este diferit de ortodocși Pe 31 martie credincioșii romano catolici sarbatoresc Paștele Catolic, in 2024. Inainte de sarbatoarea Invierii Domnului sunt marcate Floriile și Saptamana Sfanta considerata…

- Astazi, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei in regiunile sudice și sud-estice, iar in celelalte regiuni va deveni mai calda decat in mod obișnuit. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil și doar izolat va ploua slab in sudul teritoriului, iar la altitudini mari la munte vor fi precipitații…

- Ne așteapta temperaturi mai rdicate decat cele normale pentru aceasta perioada, dar in același timp ne putem aștepta și la ploi, potrivit meteorologilor. Spre exemplu, la noapte, cerul va fi variabil in regiunile vestice si mai mult noros in restul teritoriului. Va ploua slab, local in Moldova, Muntenia,…

- Cerul va fi temporar noros și vor fi ploi slabe pe arii restranse in Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat in rest, cu o probabilitatea mai mare in Crișana și Maramureș. Trecator, pe crestele montane vor fi posibile precipitații slabe mixte. Vantul va sufla slab și moderat, pe spații…

- Astazi, regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori peste normele climatologice in cea mai mare parte a tarii; temperaturile maxime se vor incadra in general intre 7 si 15 grade. Va ploua slab pe arii restranse in Transilvania si Moldova si izolat in Banat, iar spre seara in Dobrogea si…