- Poliția de frontiera poloneza a arestat un dezertor din armata rusa care a trecut ilegal in Polonia din Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, au anunțat miercuri polițiștii de frontiera, potrivit Le Figaro. „Am arestat un dezertor din Rusia. Avea asupra sa actele militare”, a declarat pentru AFP purtatoarea…

- Un nou apel pentru „a avea grija de casa noastra comuna”: Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, a avertizat duminica la Venetia cu privire la impactul supraturismului asupra mediului inconjurator, in timpul unei slujbe oficiate in fata a peste 10.000 de credinciosi in Piata San Marco, informeaza AFP.…

- Hotel Barberini, un celebru hotel din centrul Romei, a fost evacuat de urgența din cauza emanațiilor de vapori toxici de clor. Cinci persoane intoxicate au fost tratate de medici, doua dintre ele sunt in cod roșu. Aproximativ 35 de persoane au fost evacuate din hotel. Din cauza gazelor toxice de la…

- Nascut in Ungaria intr-un sat de langa Dunare, Nagy Gabor și-a inceput cariera ca și un chelner oarecare la Hotelul Național (Nemzeti Szallo), din Cluj, aflat in locul actualului Continental.In numai cațiva ani, acesta a ajuns chelnerul șef al instituției, un rol cu responsabilitați deosebite. In 1883…

- Lucius Annaeus Seneca, unul dintre cei mai straluciți filozofi ai Romei antice, continua sa ofere lumii o comoara de ințelepciune, chiar și la aproape doua mii de ani de la moartea sa. Nascut in secolul I i.Hr. in provincia Baetica (azi Andaluzia, Spania), Seneca a fost un ganditor profund care a influențat…

- Iga Swiatek (22 de ani, 1 WTA) a caștigat turneul de la Indian Wells dupa ce a invins-o in finala pe Maria Sakkari (28 de ani, 9 WTA), scor 6-4, 6-0. Jucatoarea din Polonia a triumfat pentru a doua oara in cariera la Indian Wells și a bifat cateva borne impresionante. Swiatek nu a pierdut niciun set…

- Papa Francisc a anulat o audiența programata sambata, ca masura de precauție, dupa ce a fost diagnosticat cu o gripa ușoara, a anunțat biroul de presa al Vaticanului intr-o scurta declarație de presa, fara a adauga detalii despre starea sa de sanatate, relateaza CBS News.Papa Francisc trebuia sa se…

- Ucraina planuiește o ruta suplimentara pe Dunare pentru a crește exporturile la nivelurile de dinainte de razboi, deoarece conflictul cu Polonia cu privire la livrarile de produse agricole blocheaza granița terestra cu Uniunea Europeana, transmite Bloomberg.