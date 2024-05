Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Hunedoara! Un barbat de 44 de ani a murit, dupa ce arma unui vanator s-a descarcat accidental si l-a lovit in zona pieptului.Oamenii legii au fost chemati la fata locului chiar de tatal vanatorului de 34 de ani, care a provocat tragedia.La data de 02 mai 2024, in jurul orei 21:55, Poliția…

- O masina de curse a iesit de pe traseu in timpul unei competitii desfasurate duminica in Sri Lanka si a intrat intr-o multime de spectatori si de oficiali ai cursei, cauzand moartea a sapte persoane si ranirea altor 20, au anuntat autoritatile, potrivit AP, scrie news.ro .

- Un barbat este cercetat de oamenii legii și risca sa fie privat de dreptul de a conduce pe o perioada de un an. Acesta in timp de conducea un camion pe traseul Chișinau- Leușeni, fara a se asigura a ieșit la depașire și era cat pe ce sa se loveasca frontal cu o Mazda condusa de o femeie.

- Tragedie de proporții in Cluj. Un barbat a murit in timp ce se afla la volanul mașinii sale. Șoferul a intrat in stop cardio-respirator și a ieșit cu mașina de pe partea carosabila. Acesta a fost gasit fara suflare in mașina.

- Tragedie de proporții in Iași! Un barbat a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de o mașina. Victima se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care s-a produs tragedia. Șoferița a trait un șoc, cand a l-a lovit cu mașina pe barbat. Iata cum s-a intamplat totul.

- Descoperire halucinanta in Targu Mureș. Un barbat a fost gasit mort, in urma cu puțin timp, intr-o padure de langa oraș. Acesta se afla in propria mașina, iar decesul sau a starnit multe semne de intrebare. Polițiștii au inceput o ancheta in acest caz.

- Tragedie ingrozitoare in Brașov. Un barbat a murit pe loc, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un camion. Șoferul a fost gasit fara suflare, iar medicii nu au mai putut sa nimic, decat sa confirme decesul. Iata cum s-a produs impactul.

- Tragedie pe un drum național din Prahova. O șoferița a murit la volan, dupa ce a facut o manevra interzisa in trafic. Celelalte mașini nu au putut sa o evite, astfel ca i-au lovit din plin mașina. Femeia s-a stins din viața imediat, din cauza impactului puternic.