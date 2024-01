Intr-un anunț surprinzator, statul argentinian a incetat sa mai suporte cheltuielile pentru salariile episcopilor Bisericii Catolice, potrivit unui comunicat emis de ierarhia ecleziastica miercuri. Aceasta decizie, care a inceput sa prinda contur inca din 2018, a fost oficializata in ianuarie 2024, marcand o schimbare semnificativa in relația dintre stat și Biserica. Purtatorul de cuvant al […] Articolul Argentina renunța la plata salariilor episcopilor: Decizie menita sa reflecte austeritatea și libertatea religioasa apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .