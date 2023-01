Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a „detonat” internetul. Proaspatul campion mondial cu Argentina a postat mai multe fotografii alaturi de coechiperii sai de la naționala, iar aprecierile au curs pe banda rulanta. Messi continua sa traiasca un vis, dupa ce a ridicat in premiera Cupa Mondiala deasupra capului. Argentina…

- Antrenorul celor de la Benfica, germanul Roger Schmidt, s-a aratat foarte enervat de incercarile lui Chelsea de a-l transfera pe mijlocasul Enzo Fernandez, devenit recent campion mondial cu Argentina. „Exista un club care il vrea pe jucatorul nostru. Stie ca nu vrem sa-l vindem si ca nu poate sa-l…

- Mirel Radoi nu crede ca Arabia Saudita a caștigat intamplator cu Argentina la Cupa Mondiala. In primul meci din faza grupelor, saudiții produceau o surpriza colosala, reușind sa invinga naționala lui Messi. Ulterior insa, Argentina a caștigat celelalte meciuri din grupa, in timp ce Arabia Saudita a…

- Al-Nassr iși construiește o echipa de top, iar pe langa Cristiano Ronaldo, au mai adaugat pe lista un alt star din fotbalul european. Este vorba despre N’Golo Kante, mijlocașul care a devenit campion mondial cu Franța in 2018, fiind unul dintre cei mai importanți jucatori ai naționalei sale la momentul…

- Blaise Matuidi și-a anunțat retragerea din fotbal. Campionul mondial din 2018, cu Franța, a anunțat astazi, intr-o scrisoare emoționanta, ca a agațat ghetele in cui, la varsta de 35 de ani. Matuidi a evoluat ultima oara la Inter Miami, clubul din MLS patronat de David Beckham. Blaise Matuidi și-a anunțat…

- Ionel Ganea a vorbit despre decizia lui Lionel Messi de a imbraca o mantie la ceremonia de premiere a CM 2022, de dupa Argentina – Franța 3-3 (4-2 d.l.d). La ceremonia de premiere a CM 2022, Lionel Messi a purtat un bisht primit din partea emirului Qatarului, gest care a iscat numeroase discuții in…

- Helmut Duckadam, scarbit de gestul lui Emiliano Martinez de la finalul Argentina – Franța! Fostul mare portar al Stelei a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Sport, despre partida din finala Campionatului Mondial 2022. In finala CM 2022, Argentina s-a impus in fața Franței dupa loviturile de departajare,…

- FIFA a anunțat ca polonezul Szymon Marciniak se va afla la centrul partidei Argentina – Franța, din finala Campionatului Mondial 2022. Partida Argentina – Franța este programata duminica, de la ora 17:00. Szymon Marciniak va arbitra Argentina – Franța FIFA a decis ca Szymon Marciniak sa arbitreze finala…