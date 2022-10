Stiri pe aceeasi tema

- „Am dat, impreuna cu Vladimir Putin, Ministerului nostru al Energiei si institutiei abilitate din Rusia, ordinul de a executa o sarcina impreuna”, a afirmat Erdogan cu privire la un eventual hub gazier in Turcia, in timpul unui interviu acordat jurnalistilor in timpul zborului sau de intoarcere de la…

- Romaniei i-a fost interzis, timp de 20 de ani, sa achiziționeze la rezerva de stat hrana care sa ajunga populației mai mult de 3 saptamani. Prevederea a fost inclusa intr-un acord de imprumut cu americanii de la Banca Mondiala, din 1997, care, in plus, ne-a obligat sa lichidam toate societațile agricole…

- Romania are in acest an o producție mai mica de porumb, din cauza secetei, insa ea este suficienta pentru a acoperi necesarul intern, existand disponibilitați pentru export chiar daca cantitațile vor fi mai mici, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Ziua Porumbului. “Cel mai afectat de…

- Ucraina vrea sa devina direct membru al NATO, si nu prin planul de aderare format inainte ca trupele ruse sa invadeze tara in februarie, relateaza luni DPA. „Numai apartenenta” in sine, printr-o ruta directa, este o optiune, a declarat luni vicepremierul pentru Integrare Europeana si Euro-Atlantica…

- Peter Szijjarto s-a intalnit luna trecuta cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, la Moscova, pentru a discuta despre achizitionarea a 700 de milioane de metri cubi suplimentari de gaz, pe langa un acord existent de furnizare pe termen lung cu Rusia. Gazprom a inceput majorarea livrarilor de gaze catre…

- Execuția fulgeratoare și trasa de par a fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a lasat in urma multe semne de intrebare. Mulți s-au intrebat ce a facut Chesnoiu de a calcat pe bec și iata ca acum se contureaza un raspuns. Fosul ministru a intrat pe un teren minat, ciocnindu-se de interesele…

- Actualul ministru al Agriculturii urmeaza sa ajunga, vineri, 22 iulie, la DNA. Oficialul guvernamental a dat de ințeles ca nu ar avea emoții inainte de aceasta audiere. Dupa ce s-a aflat ca a fost chemat la Direcția Naționala Anticorupție, pentru a da declarații in calitate de martor in dosarul precedesorului…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au chemat la audieri pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Petre Daea a fost citat și este așteptat vineri la DNA. El va fi audiat in calitate de martor. Daea a fost chemat pentru a da declarații in dosarul in care a fost pus sub acuzare fostul ministru…