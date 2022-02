Are o afacere de un milion de euro la 29 de ani. Cine este Paul…

Marele vis al lui Dan Șucu s-a implinit: Romania are din ce in ce mai mulți tineri care pun pe picioare afaceri indraznețe. Unul dintre ei este Paul Alexandru Crețu, un IT-ist din Targu-Neamț care administreaza o afacere evaluata de el la un milion de euro. Deși putea trai mai mult decat decent cu salariul de IT-ist, Paul Crețu și-a dorit sa intre in afaceri. A studiat intens proprietațile benefice ale catinei și a inființat o plantație proprie, de unde iși extrage fructele necesare realizarii sucurilor, siropurilor și cosmeticelor naturale. Tanarul a reușit sa obțina certificare bio pentru multe…