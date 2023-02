Ard zeci de hectare de vegetație în Delta Dunării Pompierii Detașamentului Tulcea intervin in aceste momente pentru protecția unor obiective economice și limitarea extinderii unui incendiu produs la vegetație uscata și stuf in apropierea localitații Murighiol. Conform ISU Tulcea, pompierii pentru protecția unor obiective economice și limitarea extinderii unui incendiu produs la vegetație uscata și stuf in apropierea localitații Murighiol. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 20 de ha intr-o zona inaccesibila pentru autospecialele de stingere. „Pana in acest moment, salvatorii au intervenit pentru stingerea a unei suprafețe de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

