Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost 777 de cazuri noi, din 19.097 de teste efectuate, cel mai mare numar de teste facute pana acum. Cifra reprezinta un nou record al infecțiilor cu coronavirus in Romania.

- Balcanii sunt noul focar de coronavirus al Europei. Nu doar Romania doboara record dupa record de infectari. Bulgaria a raportat cel mai mare numar de imbolnaviri de la debutul epidemiei. Libertatea noastra de miscare prin Europa incepe sa aiba limite. The post Romania, Serbia și Bulgaria, focare de…

- Județul Timiș a ajuns la 566 de cazuri de imbolnaviri cu COVID-19, de la inceputul epidemiei, dupa ce ieri au fost confirmați 12 noi pacienți intr-o singura zi. Romania a ajuns, ieri, la 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul ... The post Record de imbolnaviri cu COVID-19 in Timiș și in țara!…

- Creștere alarmanta a numarului de cazuri de infectare nu noul coronavirus, Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 45 cazuri noi de imbolnavire cu SARS-CoV-2. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 6 și 84 de ani și au…

- Astazi, 8 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 684 (2 cazuri au fost testate și confirmate pe raza altor județe și au fost alocate județului Buzau);  Numar persoane vindecate Covid-19…

- Trei pacienți infectați cu noul coronavirus de la spitalul din Targoviște au fost transportați, vineri, cu elicopterul la Spitalul Clinic Județean de Urgența Galați și la Spitalul Municipal Medgidia, din cauza atingerii capacitații maxime pe terapie intensiva.

- Direcția de Sanatate Publica anunța ca, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 28 cazuri de infectare cu COVID-19. Patru dintre pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private. Au fost confirmate 397 de cazuri de infectare cu coronavirus in județul Buzau. Peste…

- Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, spune ca a primit asigurari de la autoritațile central ca in circa o saptamana se va putea redeschide ambulatoriul spitalului și in alte 2-3 saptamani se vor putea face internari pe secții. Reamintim ca in prezent Spitalul Municipal Blaj funcționeaza…