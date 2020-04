Arad: Un martor solicitat de jandarmi pentru un proces verbal, amendat şi el cu 10.000 lei pentru că a părăsit izolarea Un barbat din Arad care se afla pe strada si a fost solicitat de jandarmi sa asiste ca martor la o procedura de afisare a unui proces verbal, a fost amendat si el cu 10.000 de lei, dupa ce s-a constat ca in baza de date figura ca persoana aflata in autoizolare la domiciliu.



"Un echipaj de jandarmerie aflat in serviciu a depistat, pe o strada din municipiul Arad, un barbat de 37 de ani care nu a respectat masurile de izolare la domiciliu, impuse de autoritatile competente, in urma intoarcerii acestuia dintr-o tara aflata in zona galbena de risc. Barbatul a fost depistat in urma efectuarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

